Vídeo: jogador do Palmeiras é exposto por garota de programa

O lateral-direito do Palmeiras, Gustavo Garcia, de 21 anos, teve um vídeo negociando com uma garota de programa dentro de um carro divulgado nas redes sociais. O momento pessoal do jovem viralizou na internet nesta sexta-feira, 28.

Nas imagens, é possível escutar a profissional falando o valor a ser pago. "Jogador não saiu por menos de R$ 5 mil, amor". Em seguida ela afirmou: "Fica tranquilo que não vai acontecer nada".

Garcia é da base da equipe paulista e já frequenta o time profissional desde os 19 anos, após destaque no Campeonato Paulista de 2021.

No vídeo, a garota de programa diz para ele tomar cuidado, pois todos daquela rua - não identificada -, já sabiam que ele é jogador de futebol. Ao sair do veículo, ela revela a Gustavo Garcia que está filmando o momento e o atleta tenta esconder o rosto. "Fiz, ó. Não falei que eu ia fazer? Fiz".

