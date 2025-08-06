VIDEO: Jogadores de Betis e Como trocam socos em amistoso na Espanha

Betis e Como disputaram amistoso internacional na Espanha marcado por confusão em campo - Foto: Reprodução / Instagram / @realbetisbalompie

O que era para ser apenas um amistoso de pré-temporada acabou marcado por cenas lamentáveis. Betis-ESP e Como-ITA protagonizaram uma briga generalizada durante a partida realizada no Estádio Municipal de La Línea, na Espanha. O confronto, que terminou empatado em 2 a 2, ficou marcado por socos, empurrões e expulsões.

A confusão começou no início do segundo tempo, após uma discussão ríspida entre o espanhol Pablo Fornals e o argentino Máximo Perrone, com direito a troca de socos entre os dois jogadores. O clima esquentou rapidamente, e o restante das equipes acabou se envolvendo na confusão.

Brasileiro parte para cima e acaba atingido por companheiro

A situação ganhou contornos ainda mais inusitados quando o zagueiro Natan, revelado pelo Flamengo e atualmente no Betis, partiu para cima de Perrone. Contido por jogadores do Como, o defensor brasileiro acabou sendo atingido acidentalmente por um soco do companheiro de equipe, Cucho Hernández, que tentava acertar o meia argentino no meio do tumulto.

Expulsões e cartões

Após alguns minutos de paralisação e tentativa de controle dos ânimos por parte da arbitragem, o juiz da partida optou pela expulsão direta de Fornals e Perrone, protagonistas da briga. Outros dois atletas Lo Celso (Betis) e Cutrone (Como) também foram punidos com cartões amarelos por participação ativa na confusão. Apesar do episódio, a partida seguiu normalmente até o apito final.

Betis busca empate após sair atrás

Dentro de campo, o Como foi superior no primeiro tempo e abriu 2 a 0 no placar. Na segunda etapa, o Betis reagiu e conseguiu buscar o empate com gols de Isco e Junior Firpo, em um duelo que, não fosse pelo incidente, poderia ser lembrado apenas pelo bom ritmo técnico típico de pré-temporada.