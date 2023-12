Vídeo: Popó agride Bambam antes de coletiva para promover luta de boxe | A TARDE

Acontece na terça-feira, 12, o evento de coletiva do Fight Music Show 4, que irá colocar frente a frente o ex-pugilista profisional Acelino Popó Freitas e o influenciador digital de academia Kléber Bambam.

Antes mesmo do início das perguntas, uma simples encarada entre os oponentes da luta principal culminou em uma agressão, por parte de Popó, e uma confusão generalizada em cima do palco em que foi realizada a coletiva.

O baiano teria tentado acertar Bambam com um soco e o presidente do evento, Mama Brito, quase foi atingido. Seguranças dos dois chegaram rapidamente e apartaram o princípio de confusão. Os dois foram afastados e o clima na sala ficou tenso, mas logo eles retornaram aos seus lugares.

Bambam havia provocado o adversário em sua fala inicial. "Vai ser a primeira vez [no boxe], vou chocar o mundo e surpreender ele. Não pode deixar encostar. Se eu encostar, você vai cair".

"Você falou várias coisas nas redes sociais, que fiz coisa errado quando era político, tenho tudo gravado. Seu empresário me pediu para não te processar. Eu vou te bater, ou aqui ou em cima do ringue, melhor ficar calado. Minha última luta foi com 38s, com você vai ser a mesma coisa", rebateu Popó.

O Fight Music Show 4 está previsto para ocorrer no dia 24 de fevereiro de 2024, em São Paulo. Nego do Borel, Biel, MC Gui e Thomaz Costa são outras personalidades confirmadas no card.

Assista:





Reprodução