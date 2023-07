Vídeo: Popó responsabiliza treinadores por derrota de Whindersson

Acelino "Popó" Freitas, ex-pugilista e tretacampeão mundial de boxe, usou as redes sociais para comentar a luta de Whindersson Nunes nas semifinais da High Stakes, torneio internacional de boxes com influenciadores. Para o ex-lutador, a derrota do youtuber deve ser atribuída aos seus treinadores.

"Quem coordena e quem manda é o técnico. Whindersson Nunes não tem culpa nenhuma, de nada. Ele fez o melhor que podia. Infelizmente, os técnicos dele, eu culpo. Os técnicos tinham que assistir a luta do cara [King Kenny] para fazer treino separado", disse Popó.

Whindersson Nunes encarou os rings da High Stakes, na Irlanda, com o lutador inglês King Kenny, no úlitimo sábado, 15. O comediante foi derrotado em todos os rounds e perdeu a vaga para a final da competição.

Durante a análise, Pópó afirmou que se ofereceu para treinar o youtuber sem cobrar nada e ressaltou a capacidade de Nunes dentro dos ringues. Segundo o ex-lutador, o Whindersson "era capaz de [ganhar]".



"Não adianta ter técnico cubano, não adianta nada disso. Adianta ter um bom técnico. Até eu me ofereci para ser treinador dele e falei que não queria um real dele, não queria nada. Eu só queria mostrar e passar um pouco da minha experiência para ele. Para ele saber do que ele é capaz. Pelo fato de ter lutado comigo por oito rounds, eu sabia do que ele era capaz de fazer. Cada luta é uma luta", avaliou o tetracampeão mundial de boxe.

Confira análise de Popó:

Popó Freitas afirma que derrota de Whindersson Nunes nos ringues foi de responsabilidade dos treinadores Reprodução | Redes Sociais