Vídeo: torcedor larga esposa grávida e vê Vila Nova perder acesso | A TARDE

Um torcedor do Vila Nova-GO cometeu uma loucura que custou seu casamento. Ele deixou a esposa grávida e a filha de três anos sozinhas em casa para ir ao jogo contra o ABC, que poderia ter garantido o acesso do Tigre à Série A depois de quase 40 anos. No entanto, o Alvirrubro foi derrotado e não conseguiu subir.

O ABC era o lanterna da competição e o Vila Nova era a primeira equipe dentro do G-4. Uma vitória simples poderia garantir o tão sonhado acesso. No entanto, o time potiguar abriu dois gols logo na primeira etapa e, mesmo com a reação no segundo tempo, o Tigre não conseguiu vencer e terminou a partida com a derrota por 3 a 2.

Com a decisão, a mulher decidiu pedir divórcio antes da viagem. Já com a derrota no confronto, o time goiano despencou na tabela na última rodada e viu todos os adversários diretos o ultrapassarem, terminando em 8º lugar.

As quatro vagas para a Série A de 2024 ficaram com Vitória, Juventude, Criciúma e Atlético-GO, este último sendo rival do Tigre.

