VÍDEO: Torcedores do Vasco param atacante Rossi em condomínio no RJ

Rossi atuando no Al-Faisaly FC, dos Emirados Árabes - Foto: Divulgação / Al-Faisaly FC

Torcedores do Vasco pararam o atacante Rossi em frente a um condomínio na Barra da Tijuca (RJ). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o ex-jogador do Bahia recebe diversas ofensas dentro do carro.

"Desce dessa porr! Desce logo, car*! Não joga porr nenhuma!", disseram no vídeo. Veja vídeo abaixo.

Os torcedores vascaínos fizeram uma forma de "retaliação" contra o jogador pelo baixo desempenho no time. Inclusive, recentemente, nas redes socias, eles chegaram a sugerir uma arrecadação para que o atacante não vista mais a camisa cruz-maltina.