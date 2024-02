Vídeo: "Vamos marcar história", disse Everton Ribeiro antes da estreia | A TARDE

Na terceira rodada do Campeonato Baiano, na última quarta-feira, 24, esta que marcou a estreia do elenco principal, o Bahia atropelou o Jacobina por um placar de 5x0, com gol de Everton Ribeiro e Jean Lucas, dois dos principais reforços da equipe. No vestiário, minutos antes da estreia, o camisa 10 e capitão do Esquadrão deu um belo discurso motivacional, exigindo que apenas uma palavra fique na mente dos atletas: vencer.

"Nossa caminhada para o título começa hoje, mas o time vencedor começa aqui ó, na cabeça. Então todo mundo focado, do primeiro ao último minuto, com um só pensamento: vencer. O tempo todo, cada um se ajudando. Não vamos só passar pelo Bahia, vamos marcar história", disse Everton Ribeiro, em vídeo divulgado pela TV Bahêa.

Discurso de Everton Ribeiro antes da estreia no Baianão Reprodução / Tv Baêa

Além dos gols de Jean Lucas e Everton, Caio Alexandre também colaborou com uma bela assistência, levando os 29 mil torcedores presentes na Fonte Nova ao êxtase. O volante de 24 anos fez questão de motivar os companheiros, demonstrando foco e vontade de vencer com a camisa do Esquadrão.

"Coragem pra jogar, temos um time técnico. Coragem para jogar, bota a cara, aparece no jogo, finaliza no gol dos caras, dá ritmo no jogo. "Vumbora"!", disse o volante, que veste a camisa 19.

O próximo confronto do Bahia, ainda pelo Baianão, será neste sábado, 27, contra o Bahia de Feira. A partida será às 16h, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. O tricolor, atual 4ª colocado, está em busca de chegar a casa dos sete pontos, já que hoje possui quatro, com uma derrota, um triunfo e um empate, campanha idêntica a do Tremendão, que está na 5ª posição na tabela.