Vídeo: Vini Júnior é ofendido por torcedores do Barcelona | A TARDE

Torcedores do time Barcelona ofenderam o jogadorVinicius Júnior mais uma vez. O caso aconteceu ao redor do estádio Olímpico Lluís Companys, na Catalunha, antes da partida do Paris Saint-Germain (PSG), pela volta das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. “Vinicius, morra”, gritaram os torcedores do Real Madrid.

Milhares de torcedores receberam o ônibus do Barcelona antes do duelo decisivo contra o PSG. Na França, o time comandado por Xavi Hernández venceu por 3 a 2, na última semana.

O brasileiro foi ofendido pelos rivais do Real outras vezes. Vinicius Junior foi alvo de racismo várias vezes. Na mais recente, torcedores do Atlético de Madrid chamaram o atacante do Real Madrid de chimpanzé.





Reprodução | Twitter