Vini Jr. pede R$ 127 milhões para renovar com o Real Madrid

As negociações para a renovação de contrato entre Vinicius Junior e o Real Madrid seguem sem um desfecho, mesmo após uma significativa aproximação entre as partes. De acordo com informações publicadas pelo jornal espanhol AS nesta terça-feira, 4, o atacante brasileiro reduziu sua exigência salarial durante as conversas, mas o acordo ainda não foi fechado.





Segundo a publicação, as tratativas estiveram muito próximas de um acerto no ano passado. No entanto, quando a renovação parecia encaminhada, as negociações perderam força e acabaram travando na reta final.





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Vinicius reduziu pedida, mas acordo ainda não saiu



Ainda conforme o diário espanhol, o último encontro presencial entre representantes de Vinicius Junior e dirigentes do Real Madrid ocorreu logo após a disputa do Mundial de Clubes de 2025. Na ocasião, clube e jogador diminuíram consideravelmente a diferença financeira que existia no início das conversas, aproximando as propostas, embora sem chegar a um consenso definitivo.







O AS informa que, inicialmente, o camisa 7 buscava um salário de aproximadamente R$ 191 milhões líquidos por temporada. Durante a negociação, porém, o brasileiro reduziu sua pedida para cerca de R$ 127 milhões líquidos anuais. Paralelamente, o Real Madrid também reajustou sua oferta, encurtando ainda mais a distância entre as partes.





Contrato atual prevê salário crescente até 2027

O vínculo atual de Vinicius foi firmado em 2022 e tem validade até junho de 2027. Pelo contrato em vigor, o atacante receberá cerca de R$ 478 milhões líquidos ao longo de cinco temporadas, em um modelo de remuneração progressiva. O salário começou na faixa dos R$ 64 milhões por ano e deve atingir aproximadamente R$ 115 milhões anuais no último ano de contrato.





Além da remuneração fixa, o brasileiro também possui cláusulas de bonificação. Entre elas, está um prêmio anual estimado em R$ 13 milhões caso conquiste o prêmio The Best, da Fifa. O mesmo bônus também seria aplicado em caso de conquista da Bola de Ouro.

Direitos de imagem viram principal entrave da negociação

Apesar da redução na diferença salarial, o AS afirma que as negociações deixaram de girar exclusivamente em torno dos vencimentos. Atualmente, os principais entraves envolvem um possível bônus pela renovação contratual e a divisão dos direitos de imagem, considerada uma das pautas mais sensíveis para ambas as partes.





Segundo o jornal espanhol, Vinicius Junior deseja ampliar sua participação nas receitas provenientes de contratos comerciais. Hoje, o atacante figura entre os atletas mais valiosos do futebol mundial fora das quatro linhas e mantém acordos com 18 marcas internacionais. A intenção do brasileiro é adotar um modelo semelhante ao de Kylian Mbappé, que possui controle praticamente integral sobre seus direitos de imagem.





Desejo é permanecer, mas pré-contrato já entra no radar

Mesmo com o impasse, o desejo do jogador segue sendo permanecer no Real Madrid. Ainda assim, caso a renovação não seja concluída, Vinicius poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir de janeiro, já que seu vínculo atual se encerra em junho de 2027.