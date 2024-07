Vini Jr vai ganhar estátua de cera em museu; confira - Foto: Divulgação

Quem quiser tirar uma selfie com Vinicius Junior não precisará mais contar com a sorte de encontrá-lo por acaso. No entanto, terá que desembolsar alguns dólares. O jogador ganhará uma estátua no Madame Tussauds, o famoso museu de cera nos Estados Unidos.

A novidade será inaugurada em 2025, mas na última segunda-feira, 15, Vini visitou o local e enganou alguns fãs ao fingir ser uma estátua.

Leia mais:

Mbappé promete 'dar a vida' ao Real Madrid durante apresentação



"Vini Jr. causou a maior surpresa ao se apresentar como sua figura de cera no Madame Tussauds de Nova York! As reações foram incríveis, e a melhor parte? Sua figura de cera oficial está a caminho", escreveu o perfil do Madame.

Vini Jr fingindo ser uma estátua e impressionando fãs em Nova Iorque.



🎥 Divulgação/Madame Tussauds pic.twitter.com/viYXPadoel — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) July 16, 2024

"Vini Jr. é um jogador de futebol incrível e nós mal podemos esperar para recebê-lo em nossa família de estrelas de cera", disse Tiago Mogadouro, gerente de marketing do Madame Tussauds Nova York em comunicado.