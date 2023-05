Vinícius está "emocionalmente bem", garante Ancelotti

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, garantiu nesta quarta-feira (24) que o atacante brasileiro Vinícius Júnior está se sentindo bem, após as manifestações de carinho recebidas depois de ter sofrido insultos racistas em Valência, no domingo.

"Emocionalmente ele está bem com todo o apoio que recebeu nestes dias. É bom para ele", disse Ancelotti na coletiva de imprensa após a vitória por 2 a 1 sobre o Rayo Vallecano na LaLiga.

"Se não tivesse o desconforto no joelho, teria jogado", acrescentou, antes de especificar que é preciso um tempo para avaliar as condições físicas do jogador.

"Vamos ver amanhã (quinta-feira) ou sexta nos treinos para saber se podemos escalá-lo no sábado (contra o Sevilla). É uma coisa pequena, mas hoje não podia jogar."

O treinador 'merengue' se mostrou convencido de que, "de modo geral, nestes dois dias aconteceram muitas coisas que a sociedade, toda a sociedade, tomou conhecimento. Pode ser uma grande oportunidade".

"Foram tomadas medidas que afetam principalmente as arquibancadas do [estádio de] Mestalla, mas é um passo muito importante, espero que este problema possa ser resolvido em breve", disse Ancelotti.

O italiano afirmou não ter visto o gesto de punho erguido de Rodrygo nesta quarta-feira após ter marcado, mas lembrou que "todos os jogadores mais próximos de Vinícius sentem esta questão, estão muito abalados porque são amigos muito próximos de Vinícius. Tem sido um pouco difícil para ele nesses dois dias e agora é mostrar apoio ao companheiro de equipe".

Ancelotti também admitiu que ficou surpreso com a decisão do Comitê de Competição de retirar o cartão vermelho que Vini recebeu na partida contra o Valencia, mas considerou positiva.

"Eles revisaram uma situação em que acho que houve um erro, só avaliaram o comportamento de Vinícius quando a sequência era muito mais longa. Me parece uma decisão correta", disse o técnico italiano.