Vinicius Júnior atinge marca histórica pelo Real Madrid; saiba qual | A TARDE

O atacante Vinicius Júnior fez história com a camisa do Real Madrid neste fim de semana. Aos 23 anos, ele se tornou o primeiro brasileiro a marcar três gols no 'El Clássico' com a camisa do time merengue.

O feito inédito foi alcançado na goleada por 4 a 1, neste domingo, 14, pela decisão da Supercopa da Espanha. Além dos três gols, Vinicius Júnior ainda deu a assistência para Rodrygo fechar a conta.

Em toda a história, apenas dois brasileiros haviam conseguido balançar as redes três vezes no clássico espanhol. O primeiro deles foi Evaristo de Macedo, em 1958. Romário repetiu o feito em 1994. Ambos vestiam a camisa do Barcelona.

Pelo Barcelona, também marcaram três gols: Lionel Messi (2007 e 2014), Luis Suarez (2018) e Gary Lineker (1987).

Já pelo Real Madrid, foram: Iván Zamorano (1995), Ferenc Puskas (1963 e 1964) e Jaime Lazcano (1930 e 1935).