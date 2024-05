Vinícius Júnior disputa prêmio de melhor jogador da La Liga | A TARDE

Em grande fase individual, o brasileiro Vinícius Júnior é o grande destaque do Real Madrid na temporada 2023/24. Possível vencedor da bola de ouro como melhor jogador do mundo, o atacante merengue está concorrendo ao prêmio de melhor jogador do Campeonato Espanhol, promovido pela La Liga. O evento será no dia 28 de maio, em Cala di Volpe, na Itália.

Vini terá como concorrentes na disputa da premiação o companheiro de Real Madrid Jude Bellingham, além de Kubo, da Real Sociedad, Griezmann, do Atlético de Madrid, Robert Lewandowski, do Barcelona, Dovbyk, do Girona, Sorloth, do Villarreal, Isco, do Bétis e Kirian, do Las Palmas.

Vinícius Júnior também concorre o prêmio de gol do ano pela La Liga. Já outros brasileiros concorrem como melhor jogador Sub-23: Yan Couto, lateral do Girona e da Seleção, e Rodrygo, camisa 10 da seleção e um dos destaques do Real.



O Real Madrid levantou sua 36ª taça de campeão espanhol de maneira antecipada. Principal jogador, Vini Jr. participou de 25 partidas da campanha vencedora, com 15 gols marcados e cinco assistências distribuídas.



