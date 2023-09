Vinicius Junior fica fora de lista dos melhores do mundo da Fifa

A Fifa definiu os participantes do prêmio The Best 2023, que escolhe o melhor jogador do mundo da temporada 22/23. A surpresa ficou com a ausência do atacante do Real Madrid, Vinícius Junior.

Na lista, apenas o brasileiro Ederson, goleiro do Manchester City, representa o Brasil. Ele concorrerá pelo prêmio de melhor goleiro contra Courtois, do Real Madrid e da Bélgica; Bono, que jogou no Sevilla (agora está no Al-Hilal) e na seleção de Marrocos; Ter-Stegen, do Barcelona e da Alemanha; e Onana, que jogou na Inter de Milão (agora está no Manchester United) e na seleção de Camarões.

Ederson tem como trunfo o título da Liga dos Campeões, conquistado de forma inédita pelo Manchester City na última temporada - e que costuma ter grande peso na decisão das premiações individuais.

O público poderá participar da votação escolhendo seus preferidos a partir desta quinta. A cerimônia do Fifa The Best 2023 ainda não tem data confirmada.