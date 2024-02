Vinicius Junior presta apoio a Maignan, alvo de racismo na Itália | A TARDE

O atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, Vinicius Junior, prestou solidariedade ao goleiro do Milan, Mike Maignan, que foi vítima de racismo em uma partida do Campeonato Italiano contra a Udinese. A partida foi paralisada.



Vítima frequente de racismo na Espanha, Vini Junior usou sua rede social para se posicionar após o episódio envolvendo Maignan.

"'Só falar não vai mudar nada.' Estas são as palavras de Maignan. É hora de prender os racistas para que tenham vergonha de quem são. Agradeço aos que realmente apoiam a nossa luta e lamento aqueles que só aparecem com palavras vazias para ganhar a simpatia da imprensa. Sempre com você, Maignan", escreveu o craque brasileiro.

"Solo hablar no cambiará nada". Estas son palabras de Maignan. Ya es hora de encarcelar a los racistas para que tengan verguenza de quien son.



Agradezco a quienes realmente apoyan nuestra lucha y lamento a quienes sólo aparecen con palabras vacías para ganarse la simpatía de la… https://t.co/a63M8ygo6c — Vini Jr. (@vinijr) January 21, 2024