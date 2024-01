Vinicius Rodrigues: Conheça o medalhista paralímpico que entrou no BBB | A TARDE

Um dos destaques dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, em 2021, Vinicius Rodrigues, de 29 anos, faz parte do grupo 'camarote' do Big Brother Brasil 2024. Atleta do atletismo do Time Brasil é o segundo participante PCD da história do programa, a primeira foi a também atleta paralímpica, Marinalva de Almeida, em 2016.

O atleta é de Rosana, no interior de São Paulo, mas cresceu na cidade de Maringá, no Paraná, onde reside até hoje. A história de Vinicius com o esporte paralímpico iniciou com 19 anos, há 10 anos, quando sofreu um acidente de moto e acabou perdendo a perna esquerda. Ainda no hospital, enquanto se recuperava da amputação, ele recebeu uma visita da atleta paraolímpica Terezinha Guilhermina, que o inspirou a entrar na modalidade.

Aos 29 anos, Vinicius é pai de Ana Luiza, de sete anos, e se divide entre a vida familiar e o atletismo. Detentor do recorde mundial com o tempo de 11s95, o mesmo disputa na categoria dos 100 metros rasos da classe T63, destinada a corredores que passaram por amputações acima do joelho

Vinicius Rodrigues é anunciado no BBB 24 | Foto: Divulgação / Globo

Na sua estreia em Paralimpíadas, em Tóquio 2021, o atleta bateu o recorde da modalidade nas semifinais da categoria. Já na decisão, ficou com a medalha de prata após ficar só um centésimo atrás do primeiro colocado.

Neste ano, após a temporada na casa mais vigiada do Brasil, Vinicius quer conquistar a classificação aos Jogos de Paris através do Mundial do Japão, que irá ocorrer em Maio. Caso não consiga a vaga desta forma, ele terá que correr abaixo da marca de 12s12 até o dia 16 de junho.

Além da medalha de prata nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, o 'Brother' já conquistou medalha de bronze nos 100m rasos do Campeonato Mundial de Dubai, em 2019, e o segundo lugar no Mundial de 2023, realizado em Paris.