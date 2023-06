Virada histórica: Barcelona é campeão da Champions League Feminina

A final da Champions League feminina ocorreu na manhã deste sábado, 3, e contou com uma vitória que ficará marcada para sempre na história da competição. Na Holanda, o Barcelona enfrentou o Wolfsbug e conquistou o título mais cobiçado do futebol feminino entre clubes ao reverter o placar de 0x2 para 3x2 e soltar o grito de “campeãs”.

Atuais tetracampeãs do Campeonato Espanhol, o Barcelona disputou a sua terceira final seguida, conseguindo o título em 2021 e agora em 2023. Já o Wolfsburg, chegou na sua sexta final de Champions buscando o tricampeonato, e foi por pouco, só não contavam com a recuperação impressionante do time espanhol.

Wolfsburg | Foto: JOHN THYS / AFP

O jogo:



O Wolfsburg começou melhor a partida e abriu o placar com apenas dois minutos de jogo após uma grande falha da lateral direita do Barcelona, Lucy Bronze. Ewa Pajor, artilheira da competição, fez o seu nono gol, dessa vez, de fora da área, sem chances para a goleira Paños.

O decorrer da partida foi positivo para a equipe espanhola, entretanto, a posse de bola não foi convertida em gol, dando oportunidade para as alemãs, que marcaram o segundo aos 36 minutos do primeiro tempo. Ewa Pajor cruzou a bola com o pé direito em direção a grande área, dando oportunidade para Alex Popp, que cabeceou para o gol, aumentando a vantagem ao seu favor.

Na volta do intervalo, uma mudança de cenário brusca. Logo no início do segundo tempo, o Barcelona voltou superior e diminuiu a diferença aos três minutos, com cruzamento da Caroline Hansen, Patri Guijarro finalizou com o pé esquerdo para o gol. Ali começou o ânimo necessário para o time espanhol iniciar a remontada.

Fridolona Rolfo faz gol da virada | Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Não demorou para o gol do empate. Aos cinco minutos do segundo tempo, 2 minutos depois do primeiro gol, o Barcelona chegou na área mais uma vez. Dessa vez, Aitana Bonmatí cruzou da direita para a grande área para a camisa 12, Patri Guijarro, que cabeceou em direção ao gol mais uma vez e deixou o placar igual.

Com o empate, o Wolfsburg demostrou abalo psicológico e não conseguiu reagir, dando oportunidade as Culés de virarem o placar. E como a lei do ex é a única que não falha, ao 25 minutos, com participação da brasileira Geyse, a bola chegou aos pés da Fridolina Rolfö, que garantiu o segundo título da Champions league feminina ao clube espanhol.

Com o título, a alagoana Geyse Ferreira se tornou somente a quarta brasileira a alcançar esse feito, atrás apenas de Marta, Cristiane e Rosana. A brasileira encerrou a sua participação na competição com 4 gols e 5 assistências.

Wolfsburg | Foto: JOHN THYS / AFP