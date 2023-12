Visando Jogos Olímpicos, Brasil conhece adversárias da Copa de Ouro | A TARDE

A Seleção brasileira de futebol feminino jogará a primeira edição da Copa de Ouro, organizada pela Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf). A equipe comandada por Arthur Elias se juntará às oito equipes da Confederação organizadora, além das quatro melhores campanhas da última Copa América, que conta com o Brasil, a Argentina, o Paraguai e a Colômbia.

No sorteio feito para definir a fase de grupos, que ocorreu nesta segunda-feira, 11, a Seleção ficou no Grupo B, que terá sede em San Diego, nos Estados Unidos, ao lado de Panamá, Colômbia e o vencedor dos Playoffs, que será definido entre Haiti e Porto Rico.

A estreia da amarelinha será no dia 21 de fevereiro, contra a equipe que vier da repescagem. Na sequência, entrará em campo contra as colombianas, no dia 24, e para encerrar a primeira fase, jogará no dia 27, diante do Panamá. No grupo, a Colômbia é a adversária que possivelmente dará mais dificuldade, visto que chegou na final da Copa América de 2022, perdendo para o Brasil por 1 x 0, e nas quartas de final da Copa do Mundo, sendo derrotadas pela Inglaterra.

Do outro lado, o grupo A, que terá sede em Los Angeles, conta com Estados Unidos, Argentina, México e as ganhadoras do playoff entre República Dominicana e Guiana. Para encerrar, o grupo C terá Canadá, Costa Rica, Paraguai e as classificadas do duelo entre Guatemala e El Salvador jogando em Houston.

Avançam ao mata-mata as duas primeiras colocadas de cada grupo, assim como as duas melhores terceiras, totalizando oito, essas que jogarão as quartas de final.