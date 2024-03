Visando redução de erros, semifinais do Baianão terá árbitro de vídeo | A TARDE

As semifinais do Campeonato Baiano de 2024 contarão com árbitro de vídeo (VAR), algo nunca feito na história da competição. De forma que, desde 2021, a tecnologia esteve presente apenas nas duas partidas da final. O Presidente da Federação Bahiana de Futebol, Ricardo Lima, utilizou o termo “imprescindível” sobre a ferramenta.

Assim, neste sábado, 9, o confronto entre Jequié e Bahia, no Waldomiro Borges, pelo jogo de ida das semifinais terá o VAR e no duelo de domingo, 10, entre Barcelona de Ilhéus e Vitória, no Mário Pessoa.

Sobre o uso da ferramenta, o Presidente da FBF comemorou o feito e garantiu que a conquista visa reduzir alguns erros que podem ser cometidos a olho nu pelos árbitros de campo.

“É mais uma conquista nossa, mais um avanço poder ter o VAR também na semifinal. Conseguimos aumentar para seis partidas o uso do árbitro de vídeo, para auxiliar as decisões do árbitro de campo e garantir a redução de erros nestes jogos de grande importância. É uma ferramenta imprescindível e tenho certeza que ajudará bastante para termos grandes decisões nesta final do Baianão”, projetou Ricardo Lima.

Desta forma, ao todo serão seis partidas com o auxílio do VAR, entre quatro confrontos da semifinal e mais dois na grande final, que ocorrerá nos dias 31 de março e 7 de abril.