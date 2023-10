Visitantes dominam a nona rodada do Campeonato Baiano

Na nona rodada do Campeonato Baiano Sub-15, realizada no último fim de semana, os visitantes se destacaram ao conquistar sete vitórias em nove jogos.

O destaque da rodada foi a goleada do Atlântico em cima do ABB. O bicolor não tomou conhecimento e goleou pelo placar de 4 a 0 fora de casa. Com o resultado o chega a 18 pontos, quatro pontos a menos do líder do Grupo 1, que é o Camaçariense com 22 pontos, em segundo aparece o Vitória com 20, e logo atrás aparece o Atlântico na terceira colocação

A décima rodada da competição acontece no próximo final de semana.

Confira os resultado da nona rodada do Baianão Sub-15:

Ypiranga 0 x 0 Astro

Camaçariense 1 x 2 Vitória

Catuense 0 x 3 Camaçari

ABB 0 x 4 Atlântico

Barcelona 0 x 2 Conquista

Jacuipense 1 x 1 SSA FC

Poções 0 x 3 Bahia

Redenção 0 x 3 Estrela de Março

Vitória da Conquista 0 x 2 Serrano