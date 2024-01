Vitor Roque já tem data para se apresentar ao Barcelona; veja | A TARDE

O atacante Vitor Roque curte os últimos dias de férias antes de embarcar para se apresentar ao Barcelona. Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, o primeiro treino do jovem com o técnico Xavi deve ocorrer no dia 29, sexta-feira, já que deve embarcar para a Espanha na terça-feira, 26.

Portanto, sua apresentação oficial no clube catalão deve ocorrer no dia 3 de janeiro. Em entrevista ao jornal local, Vitor Roque destacou a expectativa de jogar pelo Barça.

"Sempre tive a convicção que seria o Barcelona, sempre tive a vontade e sempre foi meu sonho. Desde sempre o Barcelona", explicou Vitor Roque, completando em seguida.

"Muito feliz por vestir essa camisa em breve. Tenham certeza que não vai faltar nada, não vai faltar raça e vontade", finalizou o atacante.

Até por essa apresentação ao Barcelona, Vitor Roque ficou fora da convocação de Ramon Menezes para defender o Brasil no Pré-Olímpico.