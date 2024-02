Vitor Roque marca primeiro gol e dá vitória ao Barcelona; veja vídeo | A TARDE

O atacante brasileiro Vitor Roque conseguiu, enfim, marcar o seu primeiro gol com a camisa do Barcelona. O jogador saiu do banco de reservas e precisou de menos de um minuto para anotar o tento que deu a vitória ao time catalão contra o Osasuna, na tarde desta quarta-feira, 31.

A jovem promessa brasileira, de apenas 18 anos, entrou em campo aos 17 minutos do segundo tempo, no lugar de Fermín Lopez. Aos 18, o lateral-direito João Cancelo cruzou da direita e o atacante se antecipou para marcar de cabeça.

Com o resultado, o Barcelona vai a 47 pontos e segue na quarta posição do Campeonato Espanhol, atrás de Girona, Real Madrid e Atlético de Madrid, respectivamente.

Carreira

Revelado nas divisões de base do Cruzeiro, Vitor Roque estreou precocemente pela Raposa, mas foi negociado muito cedo com o Athletico-PR, devido a uma clausula contratual que permitia a rescisão de contrato do atleta com o clube mineira.



Após se destacar pelo Furacão, o atacante foi vendido ao Barcelona pelo valor de 74 milhões de euros. Ele estreou no início do mês pelo clube catalão e foram necessárias seis partidas, todas saindo do banco, para marcar seu primeiro gol.

Assista:

Bastou um minuto em campo para Vítor Roque marcar seu primeiro gol com a camisa do Barcelona, abrindo o placar contra o Osasuna. Narra @rogeriovaughan pic.twitter.com/pzvYfGf7Ni — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) January 31, 2024