Vitória abre Barradão para projeto "TRE em Todo Lugar" | A TARDE

Entre os dias 9 a 11 de abril, das 8 às 17 horas, o Esporte Clube Vitória abrirá o Estádio Manoel Barradas, no bairro de Canabrava, em Salvador, para receber o projeto "TRE em Todo Lugar". Na ação, serão oferecidos os serviços de emissão de primeira via do título de eleitor, cadastro biométrico, emissão de segunda via do título, atualização dos dados cadastrais, regularização dos títulos cancelados, além da verificação de multas eleitorais, alteração do local de votação e transferência do título para Salvador.

Para o presidente em exercício do TRE-BA, desembargador Abelardo Paulo da Matta Neto, “essa iniciativa visa aproximar a Justiça Eleitoral da sociedade civil, facilitando o acesso aos serviços necessários para o exercício do voto, garantindo assim uma participação massiva nas próximas eleições, que acontecerão em outubro", afirma.

Já para Fábio Mota, presidente do Esporte Clube Vitória, “o Vitória não se resume ao futebol. Estamos sempre buscando ações em parceria com instituições que beneficiem o público em geral. Essa é mais uma iniciativa nossa junto ao TRE”, comenta.