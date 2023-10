Vitória abre semana de treinos visando Guarani | A TARDE

O Vitória voltou aos treinos nesta terça-feira, 10, em busca de deixar a derrota contra o Criciúma por 1x0 no passado. O próximo adversário da equipe rubro-negra será o Guarani, neste domingo, 15, às 18h, no Barradão.

Após 31 rodadas da Série B, o Vitória segue na liderança com três pontos de vantagem para o segundo colocado, o Sport, que soma 55 pontos. Os times seguintes na briga para o acesso são Juventude e Guarani, com 54 pontos.

Para iniciar mais uma semana de treinos, a comissão técnica dividiu o elenco em dois grupos. O grupo um, que iniciou a partida no sul do país, seguiu com o preparador físico Diego Kami Mura, onde foi aplicado o protocolo pós-jogo, focando em atividades regenerativas na academia.



Já a segunda parte do elenco participou de um treino coletivo comandados pelo assistente técnico fixo do clube, Ricardo Amadeu, que se sobrecarregou de apitar a atividade livre, enquanto o técnico Léo Condé e seu assistente Renato Negrão acompanharam a movimentação do lado de fora do campo 1.

Matheus Trindade e Zeca não participaram das atividades e seguem em observação pelo departamento médico. Eles realizaram atividades na fisioterapia.

O elenco rubro-negro volta aos trabalhos no CT Manoel Pontes Tanajura nesta quarta-feira, 11.