Vitória aciona CNRD para cobrar dívida milionária por Wagner Leonardo

Wagner Leonardo em campo pelo Grêmio - Foto: Divulgação | Grêmio

O Vitória acionou a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) para cobrar uma dívida de cerca de 500 mil dólares (R$ 2.727.600) do Grêmio relacionada à compra do zagueiro Wagner Leonardo, concretizada em fevereiro deste ano.

O valor estava previsto para ser pago até o dia 30 de setembro como parte da transferência do defensor ao clube gaúcho, que girou em torno de 4,5 milhões de dólares (R$ 26 milhões).

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entre as punições administrativas previstas para casos como este, existe a possibilidade da corte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aplicar um transferban ao Grêmio (proibir o clube de inscrever novos atletas por tempo determinado).

Wagner Leonardo em campo pelo Vitória | Foto: Divulgação | Vitória

Novela reprisada

Não é a primeira vez que um clube aciona a CRND para cobrar um valor do Grêmio. Em agosto deste ano, por exemplo, o Cascavél (PR) acionou a Câmara pela dívida de R$ 8 milhões pelo meia Bitello, negociado com a equipe em 2019 e que atualmente defende o Dínamo Moscou, da Rússia.

Já em março deste ano, o Tricolor Gaúcho sofreu um transferban da Fifa por dever parcelas do pagamento ao Cerro Porteño (PAR) referente ao volante Mathias Villasanti. A equipe paraguaia teve ganho na causa e cobrou cerca de 825 mil dólares (R$ 4,3 milhões), além de 41 mil dólares (R$ 219 mil) de multa contratual e juros.

O que é a CNRD?

A CNRD tem a competência para desfazer conflitos entre os participantes do futebol nacional e tem uma cúpula formada por cinco membros. Se a situação entre Vitória e Grêmio for para julgamento, o desfecho do caso será decidida pela maioria dos votos.

A Câmara, portanto, deve proferir sua decisão em até 30 dias após encerrar o prazo das partes para suas alegações finais — que podem variar de cinco dias a um mês.

A CNRD, portanto, pode aplicar seis tipos de punições aos clubes: