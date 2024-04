Vitória anuncia ingressos esgotados para final do Baianão | A TARDE

No primeiro jogo da final do Campeonato Baiano de 2024, o Vitória contará com um Barradão com 100% da capacidade para enfrentar o Bahia. Através das redes sociais, o Leão anunciou que todos os ingressos disponíveis foram vendidos e, para os sócios, o check-in não está mais disponível.

Na 7ª rodada do estadual, o rubro-negro recebeu o Esquadrão e venceu por 3x2. Na ocasião, o estádio do Vitória foi preenchido por 30.727 torcedores. Assim, para a decisão, a capacidade máxima será novamente alcançada.

"INGRESSOS ESGOTADOS!!!!! AMANHÃ É CASA CHEIA!!! Os ingressos para o clássico de domingo (31) estão ESGOTADOS. OBRIGADO, NAÇÃO! Atenção, sócio que não fez o check-in NÃO poderá entrar no estádio" escreveu o clube.

Vitória e Bahia se enfrentam neste domingo, 31, às 16h, com transmissão na TVE, emissora oficial da competição.