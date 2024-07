Vitória confirma cirurgia de Camutanga, que fica fora até nove meses

- Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória confirmou, neste sábado, 29, que o zagueiro Camutanga terá que passar por cirurgia após sofrer rompimento total no ligamento colateral medial do joelho. A informação foi passada pela assessoria rubro-negra.

O defensor será desfalque nos próximos oito a nove meses, portanto não jogará mais essa temporada. O presidente Fábio Mota já havia admitido a necessidade de contratar dois jogadores para o setor, o que já demonstrava a gravidade da lesão.

Nas últimas três partidas do Leão, Thiago Carpini teve problemas para montar o miolo da zaga. O técnico não contava com nenhum zagueiro destro disponível, o que fez com que dois volantes fossem improvisados: Caio Vinícius e Rodrigo Andrade.

Novamente com Caio Vinícius formando a dupla com Wagner Leonardo, o Vitória terá um duelo de rubro-negros contra o Athletico no domingo, 30, às 18h30, no Barradão. A partida é válida pela 13ª rodada.