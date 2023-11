Vitória confirma ingressos esgotados para jogo que pode definir acesso | A TARDE

O Vitória divulgou, através das suas redes sociais, que os ingressos para a partida diante do Juventude, pela 34ª rodada, estão esgotados. O confronto será no domingo, 29, às 19h, no santuário rubro-negro, o Barradão e poderá marcar a classificação antecipada do Leão para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

No comunicado divulgado, o clube afirmou que os sócios do Sou Mais Vitória que não realizaram o Check-in, não poderão entrar no Estádio para acompanhar a partida.

"A diretoria avisa aos sócios Sou Mais Vitória que não fizeram o check-in para não comparecerem ao estádio no domingo porque não será feito o procedimento nos portões de entrada. Ou seja: quem não fez o check-in não poderá acessar ao estádio" informou o Leão da Barra através das redes sociais.

Dono da melhor média de público da competição (21.831), o clube rubro negro espera quebrar mais um recorde no ano e ultrapassar a faixa dos 27.887 torcedores que compareceram no jogo contra o Guarani, válido pela 32ª rodada.

Para garantir o acesso à Série A ainda neste domingo, o "Colossal" precisa torcer para uma sequência de resultados. Além de vencer o Juventude, necessita de uma derrota do Guarani e empates ou derrotas do Criciúma, Novorizontino e Mirassol. Desta forma, os clubes que estão fora da zona de classificação não conseguirão alcançar o líder da Série B, com 64 pontos.

Para o duelo, o técnico Léo Condé não contará com o atacante Yuri Castilho, que sofreu uma lesão na posterior na coxa contra o Sampaio Correia. Entretanto, o clube terá a volta do lateral Zeca, que esteve de fora dos últimos cinco jogos, e do zagueiro-artilheiro Wagner Leonardo.