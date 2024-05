Vitória conhece adversário das oitavas de final; saiba mais | A TARDE

Após vencer com propriedade a primeira fase do Campeonato Brasileiro Série A3, conseguindo um agregado de 13x2 contra o Confiança-SE, o Vitória conheceu o adversário das oitavas de final. Após vencer o Náutico por 5x3, o Acauã, do Piauí, enfrentará as Leoas em um duelo de dois jogos.

Assim como na fase anterior, as oitavas serão definidas em dois confrontos de ida e volta. Entretanto, a fase ainda não tem dias e horários definidos. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deve divulgar as informações dos duelos ainda nesta semana.

Na competição, o Vitória conta com o melhor ataque, com 13 gols marcados e apenas dois sofridos. Geisiane, Tailane, Luzia e Pipoca são as artilheiras da equipe, todas com dois gols marcados.

O adversário da próxima fase, por sua vez, marcou cinco gols e sofreu três.