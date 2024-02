Vitória contará com dois reforços para enfrentar o Cancão; saiba quem | A TARDE

Visando voltar à liderança do Campeonato Baiano de 2024, o Vitória contará com os atacantes Everaldo e Alerrandro para o confronto diante do Juazeirense, que acontece neste domingo, 28. A informação foi divulgada pela assessoria do clube, na manhã desta sexta-feira, 26.

Desta forma, os atacantes entram para a lista de reforços disponíveis, assim como Caio Dantas, Willian Oliveira, Caio Vinícius, Lucas Esteves, PK, Raúl Cáceres e Zapata, além dos goleiros Muriel, Maycon Cleiton e Alexandre Fintelman. O meia Luan, um dos principais nomes da temporada, apesar de estar inscrito no BID (Boletim informativo diário da CBF), ainda não tem previsão de estreia.

Para oficializar a chegada dos reforços no atual campeão da Série B, a apresentação de Everaldo e Alerrandro acontece na tarde desta sexta-feira, no Barradão. Na sequência, já com os atletas, o elenco se reúne no campo, onde fará o segundo treino visando a 4ª rodada do Campeonato Baiano.

Vitória e Juazeirense se enfrentam no Barradão, no domingo, 28, às 16h. Em caso de resultado positivo, o Leão ultrapassa o próprio Cancão, podendo retomar a liderança com um empate ou derrota do Barcelona de Ilhéus. Na liderança, a equipe de Juazeiro pode chegar a marca de 11 pontos em quatro jogos caso derrote a equipe mandante.