Vitória é condenado a pagar multa milionária a empresário de Caicedo | A TARDE

O Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) condenou o Vitória a pagar 383,2 mil dólares, correspondente a R$ 1,8 milhão na cotação atual, ao empresário Hernán Banato, representante do atacante equatoriano Jordy Caicedo. A decisão foi proferida no dia 13 de novembro pelo juiz Juan Plablo Arriagada Aljaro, e não cabe recurso. A informação é do Bahia Notícias.

De acordo com informações, a ‘bolada’ diz respeito a comissões não pagas pelo clube na época da transferência de Caicedo. Além disso, ficou determinado pela corte o pagamento de 3,8 mil dólares (R$ 18, 6 mil) em juros e 75% dos custos do processo.

O atacante contratado pelo Leão na gestão de Paulo Carneiro no dia 31 de julho de 2019, junto ao Universidad Católica-EQU, disputou 44 jogos e balançou as redes nove vezes.

O Departamento Jurídico do Vitória confirmou a notificação judicial. E, também, alegou não existir qualquer manifestação da Fifa sobre “transfer ban”, punição que impediria o clube de registrar novos jogadores, pela dívida. "Estamos buscando meios para que seja efetuado o pagamento", afirmou o diretor Antônio Boaventura ao Bahia Notícias.

A boa notícia é que Hernán deu aval para um possível acordo com o clube. No entanto, segundo o Leão, essa medida iria depender da deflagração de um novo procedimento perante a Fifa. O clube que estuda entrar em processo de recuperação judicial possui atualmente, um passivo de R$ 200 milhões.