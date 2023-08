Vitória e GAAC Juntos: Apoio às Crianças com Câncer e Ações Sociais

Durante sua visita à sede do GAAC, situada no bairro de São Rafael, o presidente do Vitória entregou uma camisa do clube, autografada pelos jogadores, que será colocada em leilão a favor da instituição que cuida das Crianças com Câncer. Além, do uniforme utilizado pelos atletas, o clube estabeleceu uma parceria visando a colaboração em diversas iniciativas em conjunto.

“O Vitória mantém tradição em apoiar causas sociais e na minha gestão venho procurando aumentar nosso envolvimento. Doamos essa camisa, mas teremos outras ações. Depoimentos de jogadores em apoio à causa, faixa em dia de jogo, jogadores entrando com camisa. Essa é uma causa nobre”, disse Fábio Mota.

O presidente teve a oportunidade de explorar as instalações da sede do GAAC, recebido pelo diretor Administrativo Financeiro, Evandro Gonçalves, a diretora de Relações Institucionais, Núbia Mendonça, e o coordenador do Serviço de Odontologia, Francisco Xavier Simões. O presidente da instituição, Roberto de Sá Menezes, juntou-se ao encontro um pouco mais tarde devido a um congestionamento.

A camisa com autógrafos estará disponível para leilão durante a 3ª edição da Feijoada do Amor, um evento promovido pela instituição, marcado para ocorrer no dia 16 de setembro, no Lounge Premium da Arena Fonte Nova.