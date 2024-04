Vitória encaminha contratação de atacante do Botafogo; confira | A TARDE

O Vitória está próximo de confirmar a contratação do atacante Janderson, do Botafogo. O atleta era alternativa para Tiquinho Soares, titular absoluto do clube carioca desde o ano passado, e chega com a possibilidade de atuar como beirada da equipe de Léo Condé.



Janderson de Carvalho Costa, de 24 anos, disputou 14 partidas nesta temporada, marcando um gol e dando uma assistência em 2024.

Ao longo da curta carreira, o centroavante passou por Angra dos Reis, Duque de Caxias e São José-MA antes de se destacar com a camisa do Bahia de Feira.

Comprado para o sub-23 do Botafogo, Janderson chegou ao clube em 2022 e já participou de 40 jogos, contabilizando quatro gols e quatro assistências.