Vitória encara o Ibrachina pela Copa São Paulo nesta segunda | A TARDE

O Vitória terá mais uma batalha na Copa São Paulo de Futebol Júnior após eliminar o Vasco da Gama na segunda fase. Nesta segunda-feira,15, o time rubro-negro encara o Ibrachina e se vencer garante vaga nas oitavas de final.

A partida será realizada na Ibrachina Arena, em São Paulo, às 14h. Será o reencontro das equipes após a primeira fase sediada na casa dos paulistas. Na ocasião, o duelo terminou 0 a 0.

A escalação do Vitória deve ser a seguinte: Davi; Braian, Renato, Andrei e Pedro; Edenilson e Breno; Fábio, Luís Miguel, Lawan e Rodrigo. O time é comandado por Laelson Lopes.

O treinador, inclusive, falou sobre a expectativa para a partida e disse que espera repetir a grande atuação que o Vitória realizou contra o Vasco.

"A expectativa é de realizar um jogo no nível que conseguimos contra o Vasco. A equipe conseguiu ter mais a posse de bola, ser mais impositiva, é como a gente trabalha o Vitória. Conseguiu implantar mais o modelo de jogo. Lógico que são campos sintéticos e equipes com características diferentes. O Ibrachina joga em um campo com temperatura muito alta, jogo às 14h da tarde (de Brasília), com impacto nos aspectos físico e fisiológico muito grande", disse Laelson Lopes.