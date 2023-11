Vitória encerra treinos e está pronto para enfrentar o Sampaio Correia | A TARDE

O Vitória encerrou, na manhã desta quinta-feira, 19, a semana de treinos visando o confronto diante do Sampaio Correia, que ocorrerá na sexta-feira, 20, às 19h. A partida será no Estádio do Castelão, em São Luís do Maranhão, local em que a equipe mandante só conquistou cinco triunfos. O leão busca se isolar ainda mais na liderança do Campeonato e se aproximar do acesso para a Série A, necessitando de somente 8 pontos, em 18 possíveis, para garantir a vaga.

No CT Manoel Pontes Tanajura, o elenco realizou ajustes táticos e ensaio de bolas parada, em seguida, no meio da tarde seguirá viagem para São Luís, no qual fara o confronto 33 desta série B. Yan Souto, submetido a exames para investigação de uma hérnia abdominal, e o zagueiro-artilheiro Wagner Leonardo, suspenso, não participaram das atividades. Já o volante Matheus Trindade, recuperado de lesão, está de volta.

Comandados por Léo Condé, apenas os jogadores relacionados para a partida contra a equipe maranhense participaram dos retoques. O restante do elenco permaneceu fazendo atividades físico-técnica com o preparador físico Diego Kami Mura. O lateral Zeca esteve entre eles.

A chegada em São Luís deve ocorrer às 16h50 após voo direto saindo do Airport Salvador/Deputado Luís Eduardo Magalhães.