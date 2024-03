Vitória estreia no Campeonato Brasileiro de Basquete em Minas Gerais | A TARDE

O elenco rubro-negro de basquete já se encontra em Uberlândia-MG, para a disputa do Campeonato Brasileiro de Basquete. A estreia rubro-negra será nesta sexta-feira, 15, contra o Praia Clube, às 19 horas, pela 1ª rodada do Brasileirão.

Foram relacionados para a estreia pelo técnico Amon Moreira: Pedro Soares, Lucas Reis, Jonathan Calmon, Kaléo Cristone, Gabriel Mariano, Ícaro Alves, Victor Palma, Pedro Santos, João Henrique, Eduardo Mariano e Marcelo Roque.

A equipe vermelha e preta terá outro compromisso em Minas Gerais. O adversário será o Cruzeiro, neste domingo, 17, em Itatiaiuçu, no sudeste mineiro.

Fórmula de disputa

Os clubes estão divididos em duas conferências, com cinco em uma e quatro times na outra, com partidas em turno e returno. As quatro melhores colocadas se classificam para as quartas de final, com melhor de três jogos. Os quatro finalistas disputam o Final Four, com todos os times se enfrentando em busca do título.

Uma das conferências ficou com Basket Osasco (SP), AD Brusque (SC), APAB Blumenau (SC), Liga Sorocabana (SP) e Basquete Santos/FUPES/BLUEMED (SP).

A outra terá além do Vitória, o Praia Clube (MG), Cruzeiro Basquete (MG), e Grupo BT/Clube de Campo Tatuí (SP).