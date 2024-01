Vitória faz consulta por lateral do América-MG, mas clube dificulta | A TARDE

No processo de montagem do elenco para a disputa da Série A 2024, o Vitória entrou em contato com o América-MG para saber a situação do lateral-esquerdo Marlon Lopes, de 29 anos. No entanto, a diretoria rubro-negra logo ficou ciente de que o time mineiro não pretende negociar o atleta. A informação foi veiculada pela Itatiaia e confirmada pelo Portal MASSA!.

Em contato com a diretoria do Coelho, o MASSA! foi comunicado de que o clube não irá negociar Marlon e que a tendência é de que o atleta fique em Belo Horizonte. "O jogador não está disponível. Ele vai continuar conosco", destacou Marcus Salum, presidente do Coelho.

Nesta temporada, mesmo revezando posição com Nicolas e Danilo Avelar, o jogador atuou em 40 das 70 partidas disputadas pelo América na temporada. O jogador possui contrato com o clube de Minas até 2025.