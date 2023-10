Vitória faz penúltimo treino antes de enfrentar o Tombense

O Penúltimo treino do Vitória antes de enfrentar o Tombense foi realizado na tarde desta quarta-feira, 27, no CT Manoel Pontes Tanajura. A partida contra a equipe mineira será na sexta-feira, 29, às 21h30, no estádio do Barradão.

Para definir por definitivo os 11 titulares da 30° rodada da Série B, o técnico Léo Condé fará o último treino na quinta-feira, 28, focado em completar os ajustes feitos nesta quarta. O trabalho de hoje iniciou com um vídeo de análise sobre o adversário mineiro para os jogadores. Em seguida, o grupo partiu para os treinos físicos, quando focaram em tática e atividades em campo reduzido.

Quem comandou o aquecimento foi o preparador físico Diego Kami Mura no campo do Barradão. Na sequência, o elenco se dividiu em dois grupos, os possíveis titulares seguiram com Condé, enquanto os reservas ficaram sob supervisão de Renato Negrão.

O técnico principal da equipe rubro negra comandou atividades de construções de jogadas usando parte do gramado, já o auxiliar orientava os demais jogadores em espaço reduzido.

Para encerrar o treino, Condé comandou um treino tático, em grande parte do gramado, usando o esquema 10 contra 10

A última sessão de treinos será nesta quinta-feira, 28, um dia antes do confronto, quando o elenco retornará as atividades a partir das 16h, ao fim dos ajustes finais, o elenco se reunirá na concentração da chácara Vidigal Guimarães.

Aproveitando o clima positivo que a liderança pode proporcionar, ao fim do treinamento os jogadores se reuniram para desejar feliz aniversário ao atacante Alisson Santos, que completou 21 anos nesta quarta e estava emprestado ao Náutico.