Vitória faz último treino no Barradão para enfrentar o Novorizontino | A TARDE

O vitória realizou o último treino no Barradão na manhã desta sexta-feira, 10, antes da viagem para Campinas, que será no início da noite, visando o confronto diante do Novorizontino, no domingo, 12, às 18h, válido pela 36° rodada do Brasileirão da Série B. O leão ainda entra em campo antes do apito inicial no sábado, na cidade do interior paulista, 300km de Novorizonte, onde será o jogo.

A manhã iniciou com apresentação de vídeo no vestiário. Na sequência, o grupo foi para o campo, onde foram auxiliados pelo preparador físico Diego Kami Mura no aquecimento. Logo após, Léo Condé assumiu o treino, que iniciou as ações ofensivas com o time que, provavelmente, será titular na 36ª rodada. Os atletas restantes realizaram uma sessão de finalização com orientação do assistente Renato Negrão.

Continuando em campo reduzido, Condé montou um treino tático de 11 contra 11, onde intercalou com os ajustes de bola parada ofensiva e defensiva. Para finalizar, os titulares foram dispensados para massagem e crioterapia, enquanto os restantes fizeram uma espécie de "baba" em campo reduzido.

Os 22 relacionados que estarão à disposição do técnico do Leão foram almoçar na chácara Vidigal Guimarães. Já no meio da tarde, a delegação se preparam para seguir ao aeroporto.