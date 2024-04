Vitória goleia SSA FC pelo Campeonato Baiano Sub-20 | A TARDE

Em clima de Páscoa, o Vitória aplicou um verdadeiro chocolate em cima do SSA FC, pela 3ª rodada da fase de grupos do Campeonato Baiano Sub-20, na manhã deste sábado, 30 No Estádio Estádio Roberto Santos, o Pituaçu, a equipe rubro-negra aplicou 5x0 e assumiu , momentaneamente, na liderança do Grupo A, com sete pontos somados. Os gols foram marcados por Andrei, Alecsandro (2x) e Fábio (2x).

O Leão segue com a invencibilidade, com duas vitórias e um empate. A próxima chance de somar pontos será no dia 6 contra o Leônico, às 8 horas, novamente no estádio de Pituaçu.

Na primeira etapa do confronto, o Vitória marcou dois gols. O primeiro saiu com o zagueiro Andrei, de 2,6 metros, que marcou de cabeça após jogada de escanteio. Na sequência, Fábio marcou o seu primeiro gol no jogo, garantindo a vantagem logo no intervalo.

No segundo tempo, a equipe rubro-negra voltou ainda mais intensa e ampliou o placar com Alecsandro, duas vezes, e Fábio novamente. Assim, saindo do campo com três pontos garantidos.

Para se manter na liderança do grupo, o Vitória torcerá por um tropeço do Estrela de Março, que joga contra o Camaçariense ainda neste sábado, e soma seis pontos. Em caso de empate, o Leão segue na liderança graças ao critério de saldo de gols.