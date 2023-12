Vitória irá inaugurar sua maior loja em shopping de Salvador | A TARDE

O presidente do Vitória, Fabio Mota, anunciou a inauguração da maior loja de produtos do clube já criada, que será no segundo piso do Shopping da Bahia, o antigo Iguatemi, a partir das 18h, desta sexta-feira, 1º.

Além da presença do presidente, os torcedores que passarem pelo local poderão tirar fotos com Léo Gamalho, o artilheiro do clube na temporada, e também com a taça da Série B, primeiro título nacional da história do Leão. O comunicado foi feito através de uma coletiva realizada no Barradão, na manhã desta sexta-feira.

Esta será a terceira inauguração de uma loja do clube neste ano. Anteriormente, no shopping Paralela, em março, e no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, no mês de junho.

"Inauguramos uma loja no Parque Shopping, inauguramos outra no Paralela e hoje iremos inaugurar a maior loja do Vitória, que será no Shopping da Bahia. A partir das 18h estaremos lá com a exposição da taça do Esporte Clube Vitória. Você, torcedor, que não tirou sua foto, vá na loja, que será no segundo piso do Shopping. Vamos ter também Léo Gamalho para receber todos." disse Fábio Mota