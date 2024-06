Vitória mostra evolução, mas fica no empate com o Juventude

Willian Oliveira comemora gol, que saiu após sua finalização - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória foi até Caxias do Sul, na noite desta terça-feira, 11, enfrentar o Juventude, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro e conquistou um ponto. Rodrigo Sam abriu o placar para os donos da casa no Estádio Alfredo Jaconi, e o Rubro-Negro empatou com um gol contra do goleiro Gabriel.

Única equipe que ainda não venceu no Brasileirão, o Vitória segue na última colocação com três pontos em 24 disputados. O Juventude chegou a 10 pontos e aparece, momentaneamente, na 12ª posição.

No próximo fim de semana, o Vitória recebe o Internacional no Barradão, em Salvador, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para as 16h de domingo, 16.

O jogo

No primeiro tempo o Juventude foi superior e criou as principais chances de gols, mas o Vitória conseguiu levar perigo em algumas oportunidades. Os donos da casa abriram o placar aos 33 minutos, após cobrança de escanteio do experiente Nenê, que levantou a bola na área e o zagueiro Rodrigo Sam subiu mais alto que todo mundo para cabecear para o gol, sem chances para o goleiro Lucas Arcanjo.

Alerrandro briga pela bola com adversário | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória deixou tudo igual ainda antes do intervalo, aos 41, após jogada trabalhada. Lucas Esteves foi lançado no lado esquerdo e fez um excelente cruzamento rasteiro para Willian Oliveira, que finalizou de primeira e carimbou o travessão. No rebote, a bola bateu nas costas do goleiro Gabriel e entrou, para sorte do Rubro-Negro.

Para a segunda etapa, Thiago Carpini voltou com Léo Naldi e Zé Hugo nas vagas de Caio Vinícius e Osvaldo, respectivamente. As alterações tiveram efeito positivo e o Vitória cresceu na partida, apesar de não transformar o volume de jogo em oportunidades de gol. Por outro lado, o sistema defensivo sofreu menos do que na primeira etapa e o empate, no fim das contas, ficou de bom tamanho.