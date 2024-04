Vitória negocia com lateral do Santos, eleito melhor do Paulistão | A TARDE

O Vitória segue trabalhando para reforçar o elenco visando a Série A do Campeonato Brasileiro. Conforme apurado pelo Portal MASSA!, o Rubro-negro está em negociação para contar com o lateral-direito Hayner, do Santos.

O jogador chegou no Peixe por empréstimo para a temporada de 2024. Hayner soma 12 jogos, um gol e uma assistência.

Na atual edição do Campeonato Paulista, Hayner foi eleito o melhor da sua posição. Além disso, o atleta de 28 anos foi revelado pelo Bahia, maior rival do Leão da Barra.

Caso a transação se concretize, ele terá, no lado direito, a concorrência do capitão Zeca. O presidente Fábio Mota já havia confirmado a busca por um jogador da posição em meio a recuperação de Raul Cáceres, que passou por cirurgia.