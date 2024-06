Vitória perde para o Santos no Brasileiro de Basquete e força jogo 3 | A TARDE

A equipe de basquete do Vitória entrou em quadra nesta terça-feira, 27, e acabou sendo derrotada por um placar de 91 a 49 para o Santos, que jogou na Arena Santos. A partida foi válida pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro e a equipe classificada será decidida em três jogos. O Leão venceu o primeiro duelo e volta a decidir a vaga nesta terça-feira, 28.

Apesar de conseguir vencer o primeiro duelo, que ocorreu em Salvador, o Vitória foi atropelado na segunda partida da série, com uma desvantagem de 42 pontos. O destaque ficou para o pivô Rafael Bibiano, que colaborou com 16 pontos e seis rebotes a favor dos alvinegros.

Para os rubro-negros, o cestinha da equipe foi o ala Victhinh, que marcou 11 pontos e cinco rebotes. Além dele, o treinador Amon Brito também contou com a boa atuação de Pedrão, com nove pontos e cinco rebotes, Marcelo Roque e Calmon, ambos com oito pontos anotados.

O último duelo entre as equipes acontecerá nesta terça-feira, novamente na Arena Santos, com início previsto para às 19h. Em caso de vitória, a equipe rubro-negra garante vaga no Final Four da competição comandada pela Confederação Brasileira de Basquete.

