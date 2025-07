Vitória realiza segundo treino na Toca após reapresentação

Elenco rubro-negro durante atividade na Toca do Leão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O elenco do Vitória voltou a trabalhar com bola na tarde deste sábado,28, no Campo 2 do CT Manoel Pontes Tanajura, em mais uma etapa de preparação para os desafios da temporada. Foi o segundo treino após a reapresentação do grupo, que aconteceu pela manhã com avaliações físicas na academia e atendimentos na fisioterapia.

Sob o comando do técnico Thiago Carpini, a atividade no gramado teve como foco a criação de linha de passe sob marcação pressão, visando dar mais fluidez e assertividade à posse de bola da equipe. O trabalho foi realizado com o apoio dos assistentes Estephano Djian, Josué Romero e Márcio Goiano.

O treino contou ainda com uma sessão física, conduzida por Caio Gilli, para reforçar o condicionamento dos atletas visando o retorno aos jogos decisivos que se aproximam.

Fabri faz treino especial

Ainda em fase final de recuperação, o atacante Fabri participou de um treino especial individualizado, sob a supervisão do preparador físico assistente Diego Almeida. O jogador segue em transição após período afastado por lesão e é observado de perto pela comissão técnica.

Três jogadores permanecem sob cuidados do departamento médico. O lateral-esquerdo Jamerson (operado do tornozelo direito) e Kauan (operado do tornozelo esquerdo) realizaram tratamento intensivo na fisioterapia. Já o zagueiro Neris, que se recupera de uma lesão muscular, também passou a manhã em atendimento com os fisioterapeutas.

O grupo rubro-negro retorna as atividades na manhã deste domingo, 29, na Toca do Leão, para mais uma sessão de treinos físicos e técnicos. O próximo compromisso será no próximo dia 8 de julho, contra o Confiança, às 21h30, no Barradão, em partida única válida pelas quartas de final da Copa do Nordeste.