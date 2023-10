Vitória renasce após início desastroso e acesso a Série A está perto

Após um primeiro semestre desastroso, marcado por eliminações na Copa do Brasil, no Campeonato Baiano na primeira fase e na Copa do Nordeste, a torcida Rubro-Negra atualmente desfruta de um ótimo relacionamento com a equipe. Com a vitória por 2 a 0 contra o Ituano e o término da 29ª rodada, as chances de promoção e de conquista do título da Série B aumentaram.

Apesar das vitórias de Juventude e Novorizontino nesta segunda-feira, 25, as probabilidades do Vitória conquistar o acesso para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro são avaliadas em 91,1% de acordo com o site da UFMG. Além disso, as chances de conquistar seu primeiro título nacional aumentaram para 51,5%.

Além do desempenho em campo, a parceria com a torcida nos jogos em casa e fora fazem com que a parceria e a possibilidade de acesso aumente rodada após rodada. Para o jogo desta sexta-feira, 29, às 21h30, no Barradão contra o Tombense já foram realizados 15 mil check-ins e a expectativa é de casa cheia.

Os números em casa chamam atenção. Das 14 partidas realizadas no Santuário Rubro-Negro, a equipe venceu 11, empatou uma e perdeu duas. Isso sem falar que o Vitória não conhece a derrota em seus domínios há oito jogos, com sete vitórias e um empate, e para aumentar a segurança, a equipe não sofre gols em casa há seis jogos.