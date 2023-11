Vitória sai atrás, busca empate, mas adia acesso para a Série A | A TARDE

O Vitória, que tinha chance de garantir o acesso, empatou com o Vila Nova neste domingo, 5, no Barradão, em partida válida pela 35° rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O rubro-negro poderia carimbar a sua vaga para a elite do futebol nacional, mas sofreu um gol aos 5 minutos do primeiro tempo e só conseguiu uma recuperação aos 38 do segundo tempo, quando Matheusinho finalizou de fora da área.

Apesar do resultado, o Leão segue na liderança da competição com seis pontos de vantagem para o Juventude e Atlético-Go, segundo e terceiro, respectivamente. Já a diferença para o quinto colocado, o Novorizontino, é de nove pontos, faltando três jogos para o fim do campeonato. O Criciúma, que está na 6ª posição, soma os mesmos 57 pontos que a equipe paulista, mas ainda jogará na rodada. Desta forma, a diferença do rubro-negro para o primeiro time fora do G4 pode diminuir, chegando aos seis pontos.

A partida quebrou o recorde de público do Vitória na temporada, o Barradão, que já tinha atingido a sua maior capacidade no último confronto, bateu novamente o seu próprio recorde. Desta vez, o número de torcedores ultrapassou a casa dos 29 mil, para ser mais exato, 29.168, alcançando uma renda de R$659.483,00.

O próximo confronto do Vitória será contra o Novorizontino, no dia 12 de novembro, um domingo, no Estádio Dr. Jorge Ismael, em São Paulo. Desta forma, o clube rubro-negro poderá garantir o acesso até mesmo através de um empate.

Veja como foi o jogo

O Vila Nova iniciou buscando mais a partida, com um estilo ofensivo e buscando as finalizações. O Vitória, diante da sua torcida, tinha a posse mas não conseguia converter em lances ofensivos. Desta forma, ainda aos 5 minutos, Caio Dantas ficou com a sobra dentro da área e finalizou ao gol. A bola, que não estava em alta velocidade, até foi em direção de Lucas Arcanjo, mas em uma falha do goleiro, o time mineiro abriu o placar.

Após sofrer o revés, o Leão da Barra aumentou a sua posse de bola, chegando a ficar com 67%, enquanto os adversários estavam somente com 33%. Por outro lado, as finalizações estavam sendo positivas para o alvirrubro, que chutou à meta 4 vezes, já o Vitória seguia com esse critério zerado.

A primeira chance clara veio com Rodrigo Andrade, ao receber um belo passe de Osvaldo de bola parada. O meia até estava bem posicionado, mas a finalização passou ao lado esquerdo do gol. Na sequência, o Vila seguindo a estratégia ofensiva, quase ampliou o placar com Juan Christian, que recebeu e finalizou de primeira. A finalização foi defendida pelo goleiro Lucas Arcanjo.

O decorrer da partida demonstrou uma melhora da equipe rubro-negra, apesar de não ter balançado as redes. Aos 44 minutos da primeira etapa, Osvaldo recebeu do meia Giovanni Augusto e tentou de fora da área, a bola que tinha destino certo, foi defendida pelo goleiro Júnior, da equipe adversária, que impediu o empate no placar.

Segundo tempo

Na volta para a segunda etapa, o técnico Léo Condé optou pela substituição de Railan, no seu lugar entrou Édson Lucas. O clube rubro-negro demonstrou intensidade nos primeiros minutos e teve a primeira chance com Matheus Trindade, que cabeceou ao lado do gol.

Nos minutos seguintes, o Vitória manteve a intensidade, enquanto o Vila Nova conseguiu administrar o resultado momentâneo com uma defesa consistente. Com este cenário, Matheusinho recebeu um ótimo passe de Léo Gamalho no início da pequena área, o atacante finalizou à meta, até que foi defendida pelo goleiro da equipe alvirrubra.

Aos 20 minutos, Condé realizou mais duas substituições, Zé Hugo entrou no lugar de Giovanni Augusto, já Gegê entrou para a saída de Matheus Trindade.

A partida seguiu favorável para o rubro-negro, apesar da pouca efetividade. Aos 38 minutos, Matheusinho recebeu um belo passe de Rodrigo Andrade de fora da grande área. O atacante sentiu a confiança que vinha da torcida e finalizou no canto superior direito do gol, igualando o placar.

Após o lance, e a emoção da torcida no Estádio, o Leão da Barra chegou com perigo na área em outras duas oportunidades. Welder recebeu pela direita mas mandou a bola para fora, já Zeca, de fora da grande área, chutou em direção a meta, que prontamente foi defendida pelo goleiro Junior. Placar final 1x1.