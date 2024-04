Vitória se pronuncia após ataques de torcedores à jornalista; leia | A TARDE

O Vitória se pronunciou sobre os ataques sofridos pela jornalista Samara Figueiredo, após a primeira final do Campeonato Baiano de 2024, no último domingo, 31, no Barradão. A profissional, que estava na cabine de imprensa do estádio, foi xingada e ameaçada por torcedores da equipe rubro-negra.

Com a situação, a jornalista, que estava ao lado de um criador de conteúdo do Bahia, precisou ser escoltada pela Polícia até a saída do Barradão.



Através de uma nota nas redes sociais, o Esporte Clube Vitória repudiou as ações e garantiu que ficará atento para que situações como essa não ocorram novamente. Apesar de lamentar o ocorrido, o clube "entende que provocações injustificáveis sempre geram reações".

Leia nota na íntegra:

Diante dos fatos apurados, o EC Vitória vem manifestar sua reprovação aos ataques sofridos pela jornalista Samara Figueiredo, da TV Bahia, partindo de um grupo de torcedores rubro-negros, por ocasião do BA-VI disputado domingo passado no Barradao.

A jornalista, que estava ao lado de um influencer torcedor do EC Bahia, foi vítima de xingamentos e ameaças.

O ECV não concorda com a atitude, mas entende que provocações injustificáveis sempre geram reações.

O ECV estará atento doravante para que fatos como esse não se repitam dentro do nosso estádio.

Ao mesmo tempo hipotecamos solidariedade à profissional Samara Figueiredo.