Vitória tem aproveitamento de 20,3% contra o Cruzeiro em 14 anos; veja | A TARDE

Buscando a primeira vitória no Campeonato Brasileiro de 2024, o Leão da Barra encara o Cruzeiro neste domingo, 28, pela 4ª rodada da competição. Podendo chegar até à 9ª colocação, a depender de outros resultados, o Vitória precisa encerrar um retrospecto negativo de 11 derrotas em 18 jogos disputados contra o Cabuloso.

Entretanto, apesar de contar com um aproveitamento de 20,3% contra a equipe mineira, com duas vitórias e cinco empates, o rubro-negro vem de um resultado bastante positivo contra o adversário. No último duelo, que ocorreu no Barradão, o Leão derrotou a Raposa por 3x0, com gols de David (2x) e Thiago (contra), pela 36ª rodada da Série B de 2021.

Última vez que o Vitória encarou o Cruzeiro foi em 2021 | Foto: Pietro Carpi / EC Vitoria

Ainda na mesma edição, pela rodada 17, o Leão conseguiu arrancar um empate em 2x2 no Mineirão, somando um ponto. Rafael Sobis e Giovanni marcaram para o Cabuloso, já Samuel, camisa 9, foi o nome do confronto e balançou as redes duas vezes.

Assim, o Leão vem de dois jogos sem perder para o adversário da 4ª rodada, diferente dos três jogos anteriores, quando não somou nenhum ponto.

Veja lista:

Série B 2021 - Vitória 3-0 Cruzeiro

Série B 2021 - Cruzeiro 2-2 Vitória

Série B 2020 Vitória 0-1 Cruzeiro

Série B 2020 Cruzeiro 1-0 Vitória

Brasileirão 2018 - Cruzeiro 3-0 Vitória

Brasileirão 2018 - Vitória 1-1 Cruzeiro

Brasileirão 2017 - Vitória 1-1 Cruzeiro

Brasileirão 2017 - Cruzeiro 0-0 Vitória

Brasileirão 2016 - Vitória 0-1 Cruzeiro

Copa do Brasil 2016 - Cruzeiro 2-1 Vitória

Copa do Brasil 2016 - Vitória 1-2 Cruzeiro

Brasileirão 2016 - Cruzeiro 2-2 Vitória

Brasileirão 2014 - Vitória 0-1 Cruzeiro

Brasileirão 2014 - Cruzeiro 3-1 Vitória

Brasileirão 2013 - Vitória 1-3 Cruzeiro

Brasileirão 2013 - Cruzeiro 5-1 Vitória

Brasileirão 2010 - Vitória 0-1 Cruzeiro

Brasileirão 2010 - Cruzeiro 0-1 Vitória

Vitória x Cruzeiro pela Série B de 2021 | Foto: Pietro Carpi / EC Vitoria

Em um recorte desde 2010, com passagem por Série A, Copa do Brasil e Segunda divisão, Vitória e Cruzeiro se enfrentaram em 18 oportunidades. No total, o Leão marcou 15 gols, diferente da equipe mineira, que balançou as redes 29 vezes, tendo uma média de 1,6 gols por jogo.

Segundo levantamento feito pelo site Ogol, das 26 vezes em que o Vitória jogou fora de casa contra o Cruzeiro, só ganhou duas vezes e empatou quatro, tendo um aproveitamento de 23%.

Entretanto, neste domingo, o Leão pode repetir o feito de 2021 e embalar a segunda vitória consecutiva contra a equipe mineira. O resultado pode colocar o rubro-negro da capital baiana na 9ª colocação, com um jogo a menos, a depender de outros confrontos e o saldo de gols.