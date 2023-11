Vitória tem três dúvidas para encarar o Sport; saiba quem são | A TARDE

Após celebrar o título da Série B do Campeonato Brasileiro e ter um dia de folga, o elenco do Vitória volta às atividades nesta quinta-feira, 16, e inicia a preparação para pegar o Sport, pela penúltima rodada do certame.

Para o último jogo da temporada no Barradão e que vai marcar a entrega da taça de campeão brasileiro da segundona, o técnico Léo Condé tem três atletas na condição de dúvida.

Com dores no joelho direito, Léo Gamalho será observado pelo departamento médico. O camisa 9 foi substituído após marcar o primeiro gol contra o Novorizontino. Caso não atue, Welder é o substituto.

Peça chave no meio de campo, o volante Dudu sentiu dores no tornozelo após o jogo em São Paulo. Já o lateral-esquerdo Edson Lucas está em tratamento do problema muscular na coxa.

Em compensação, os volantes Rodrigo Andrade e Gegê cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo

Campeão com duas rodadas de antecedência, o Vitória soma 69 pontos ganhos em 36 jogos realizados.